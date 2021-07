Auvergne : truffade, pounti et chou farci au menu

A chaque début d'émission, RTL vous régale vous partage les évidences culinaires de la région visitée. Et en Auvergne, la truffade est reine. Ce plat typique était préparé par les bergers qui partaient plusieurs mois dans les montagnes, et qui vivaient dans "les burons". C'est un mélange de la tomme fraîche d'Auvergne avec des pommes de terre sautées et un peu d'ail. Accompagner ça d'une salade verte pour se donner bonne conscience...



Le pounti est également un incontournable de la gastronomie auvergnate. C'est une sorte de cake salé, à base de viande hachée, de blettes et de pruneaux. Plat unique et nourrissant, il est délicieux et parfait à emporter pour un pique-nique.



Enfin, impossible de ne pas goûter au chou farci ou encore au pâté de pommes de terre. Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 16 juillet 2021