Hautes-Alpes : Oreilles d'âne et tourton comme spécialités

Pour ce nouveau numéro, RTL vous régale vous emmène dans les Hautes-Alpes pour vous faire découvrir les incontournables de la région. A commencer par l'oreille d'âne, plat traditionnel du Valgaudemar. Il tient son nom de la feuille d'épinard sauvage que l'on utilise pour le préparer. Celle-ci doit être ramassée quand elle atteint la taille et la forme d'une oreille d'âne.



Le tourton est également une spécialité traditionnelle originaire du Champsaur. Ce sont des beignets frits, croustillants et délicieux. Ils étaient autrefois servis au repas de Noël. Aujourd'hui, on en déguste en toute saison.



Dans l'émission, retrouvez également le traditionnel Défi Frigo et Coralie Gendre, ambassadrice du jour, responsable de la maison du vigneron et du musée Viticole à Remollon. Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 15 juillet 2021.