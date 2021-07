Villages perchés de la Côte d'Azur : pissaladière et huile d'olive à l'honneur

Lecture - 1h09

Chaque jour, RTL vous régale vous emmène au coeur d'une région et vous fait découvrir ses spécialités culinaires. Et dans les villages perchés de la Côte d'Azur, l'olive et l'huile d'olive de Nice AOP sont reines.

La typicité de l'huile d'olive AOP de Nice, c'est cette extraction de l'huile qui se fait sans échauffement. La pâte ne doit pas être chauffée au-delà d'une température maximale de 27°.



Quant aux olives de Nice, elles sont exclusivement issue de la variété Cailletier. Et forcément, impossible de ne pas parler de la pissaladière, autre spécialité de la région. Son nom vient d'un pissenlit particulier. C'est l'équivalent du mélet. Spécialité de Martigues, le mélet est un condiment qui se présente sous l'aspect d'une pâte d'anchois, à dominante poivrée et rehaussée de fenouil.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 14 juillet 2021