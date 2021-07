Bretagne : huitres et coquilles Saint-Jacques à déguster sur la Côte d'Emeraude

Lecture - 1h09

On ne peut séjourner sur la Côte d'Emeraude sans passer par Cancale, la capitale de l'huitre ! On y trouve cette huître à la chair à la fois ferme et souple, avec un parfum d'iode prononcé. Leur particularité ? Elles sont élevées sur des parcs en face du Mont-Saint-Michel et bénéficient de marées parmi les plus fortes du monde.



Toujours sur la côte, découvrez la pêche à la coquille, l'activité phare du port d'Erquy. Mais attention, pas question d'en manger à toute saison, les pêcheurs de la Baie de Saint-Brieuc vous expliqueront pourquoi.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est l'auteur et humoriste Philippe Chevallier. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 12 juillet 2021