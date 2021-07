L'Aubrac : l'aligot et le laguiole au programme

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Et en Aubrac, la spécialité, c'est l'aligot. C'est à base de purée de pomme de terre, de tome fraiche, de beurre et d'ail.



Découvrez aussi le Laguiole, pas le couteau, mais le fromage ! Il était traditionnellement élaboré dans les burons, en montagne, à l'époque de la transhumance. Le laguiole est fabriqué à base de lait cru et entier de vaches de race Simmental et Aubrac.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Sébastien Bras, au commande du restaurant "Le Suquet" depuis 2009. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 08 juillet 2021