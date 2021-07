Le Lubéron : fruits confits et huile d'olive au programme

Durant chaque émission, RTL vous régale les incontournables culinaires de la région visitée. Et si vous passez dans le Lubéron, impossible de ne pas gouter aux nombreux fruits confits. La préparation consiste à remplacer l'eau du fruit par du sucre. Le fait qu'il n'y ait plus d'eau assure la conservation du fruit.



L'autre évidence ce la région, c'est l'huile d'olive... L'huile d'olive du Luberon fait parti de l'appellation "huile d'olive de Provence". L'olivier est implanté en Luberon depuis des siècles. C'est sans aucun doute l'un des produits du terroir le plus apprécié du Luberon. Ces olives sont très riches en antioxydants donc garants d'une bonne conservation pour l'huile.



Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 07 juillet 2021