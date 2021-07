Mulhouse : la choucroute, l'incontournable de la région

Durant chaque émission, RTL vous régale les incontournables culinaires de la région visitée. Et si vous passez par Mulhouse, impossible de ne pas déguster une choucroute. Véritable spécialité alsacienne, la choucroute est uniquement du chou fermenté. Aujourd'hui la choucroute d'Alsace est réputée dans le monde entier et c'est la ville de Krautergersheim qui en est la capitale!



Admirez également la route des vins pour découvrir ces vignerons et leurs terroirs. Un ruban qui parcourt sur près de 160km l'Alsace du nord au sud. Aujourd'hui, presque 15 000 hectares sont cultivés et un peu plus de 1 million d'hectares sont vendus aux 4 coins du monde.



Retrouvez également dans cette émission consacrée à Mulhouse et sa région Aurélien Weisrok, directeur de la cité de l'automobile à Mulhouse, mais aussi l'incontournable Défi Frigo. Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 06 juillet 2021