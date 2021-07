Côte basque : chipirons, ttoro et piperade au menu

Durant chaque émission, RTL vous régale les incontournables culinaires de la région visitée. Et si vous êtes en vacances sur la côte basque, vous ne pouvez pas passer à côté des chipirons ! Ce sont des petits calamars qui sont évidemment pêchés localement.



Si vous passez par Saint-Jean-de-Luz, vous pourrez voir le ballet des chalutiers au retour de la pêche. Et dans les restaurants, les cartes vous annonceront du Ttoro : une soupe de poisson à base de merlu, dans laquelle on ajoute quelques moules. Une soupe très goûteuse car mijotée avec les têtes notamment.



Et si on devait citer une spécialité culinaire on pense évidemment à la piperade, Le plat emblématique du pays basque. Une sorte de ratatouille avec de la tomate, de l'oignon, du poivron et du piment.



Toute l'équipe de RTL vous régale reçoit également Fabien Onteniente, réalisateur et originaire de la région. Ecoutez RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petitrenaud du 05 juillet 2021