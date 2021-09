Les ventes de télévisions augmentent-elles grâce à l'Allocation de rentrée scolaire ?

Dimanche, le ministre de l'Education nationale a suscité la polémique en déclarant que de nombreuses familles utilisent l'ARS (Allocation de rentrée scolaire) pour acheter des écrans TV. Cette aide, versée sous condition de ressources, est délivrée chaque année à près de trois millions de familles françaises. Son montant varie selon l'âge des enfants, entre 370 et 404 euros. D'après une étude de la CAF, 95% des bénéficiaires utilisent cette allocation pour les fournitures scolaires et 88% pour racheter des vêtements à leurs enfants. Au total, le coût de la rentrée scolaire représente environ 80% d'un Smic et près de 140% pour une famille avec trois enfants, rapporte l'enquête de la CAF.