Marseille : l'État au chevet de la situation insoutenable des écoles marseillaises

Un milliard d'euros va être débloqué par l'État pour rénover les nombreuses écoles marseillaises qui tombent en ruine. Au delà des rats, des punaises de lits dans les dortoirs, des chauffages qui tombent en panne en plein hiver ou de la pénurie de papier toilette, ce sont en réalité des écoles entières qu'il faut reconstruire de fond en comble. Avec cette aide indispensable de l'État, la situation pourrait ainsi s'améliorer plus rapidement et plus efficacement.