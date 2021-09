Afghanistan : le désarroi de Shapour, bloqué avec ses enfants à Kaboul

TÉMOIGNAGE - Shapour et ses trois enfants sont bloqués en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans. Titulaire d'un passeport français et originaire de Kaboul, Shapour et sa famille étaient arrivés en Afghanistan au début de l'été 2021 pour les vacances. Ils n'ont pas pu prendre leur vol retour Kaboul-Abou Dabi-Paris et doivent désormais patienter avant de pouvoir repartir. Leur sort est entre les mains des négociations entre la France et les talibans pour bénéficier d'une nouvelle extradition.