Coronavirus : 11% des soignants ne sont toujours pas vaccinés

Lecture - 3m13s

Le 15 septembre prochain, les personnels qui n'auront reçu aucune dose de vaccin ne pourront plus venir travailler dans les hôpitaux, les Ehpad, en pharmacie ou encore dans les cabinets de médecins. Actuellement et selon nos calculs, il y aurait 200.000 soignants qui ne seraient pas vaccinés, ce qui représente environ 11% de ce corps de métier. Mais le ministère de la Santé reste optimiste et compte sur une accélération de la vaccination d'ici deux semaines, pour arriver à plus de 90% de premières doses injectées.