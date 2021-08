Coronavirus : comment se déroule le rapatriement des touristes depuis la Martinique ?

Lecture - 1m27s

Sébastien Lecornu est arrivé mardi 10 août en Guadeloupe et sera demain rejoint en Martinique par le ministre de la Santé Olivier Véran. La Martinique où le nombre d'admission en hôpital est, rapporté au nombre d'habitants, 10 fois plus important qu'en métropole. Face au confinement renforcé, les touristes doivent maintenant être rapatriés et les compagnies aériennes se mettent en ordre de marche.