14 juillet : Macron et les militaires, des rapports compliqués ?

Lecture - 1m26s

Cinq ans après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a connu une relation très compliquée avec les militaires. Le13 juillet 2017, les militaires s'attendent à partager un cocktail dans les jardins du ministère avec le nouveau président, mais ils ne s'attendent certainement pas à ca. "Je suis votre chef. Les engagements que je prends, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire", déclarait Macron.



Le Général de Villiers avait osé dénoncer le manque de moyens. Il quittera quelques jours plus tard son poste de chef d'État Major. Il y a eu ces tribunes de militaires pour dénoncer l'état de délitement du pays. Entre le politique et le militaire, les liens se nouent aussi dans les épreuves, et dans la douleur. Une quarantaine de soldats sont morts en opération depuis 2017 et souvent c'est Emmanuel Macron qui s'est incliné devant leurs cercueils dans la cour d'honneur des Invalides.