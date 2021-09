Coronavirus : tout savoir sur la méthode du "poolage" des tests salivaires

RTL Midi

Lecture - 2m20s

Pour faire face à cette demande importante de dépistage sur des groupes importants, la Haute Autorité de la Santé (HAS), dans un communiqué publié jeudi, "recommande d'explorer la mise en œuvre de tests poolés" RT-PCR sur prélèvement salivaire, soit l'analyse de plusieurs échantillons différents en une fois. Cette méthode a pour avantage de coûter moins chère et d'être plus rapide mais présente également certaines limites, comme son efficacité, qui est mise en doute par certains biologistes.