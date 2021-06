2022 : la désunion prend forme entre le PS et EELV

Le réveil des ambitions présidentielles. Chez les écologistes, le maire de Grenoble, Éric Piolle a officialisé ce mardi 29 juin sa candidature. Les socialistes qui ont gardé cinq régions ne sont pas en reste. Et c'est toute la gauche qui va partir en ordre dispersé.



C'est un grand classique de la gauche française et peut-être son plus grand tube : réclamer un grand rassemblement et ne rien faire pour qu'il puisse avoir lieu. En résumé, tout le monde est d'accord pour conduire la voiture, mais personne ne veut s'assoir à l'arrière.