Messi : quelle maison peut correspondre à la nouvelle star parisienne ?

La famille Messi aura certainement du mal à se contenter d'un trois pièces. Heureusement pour elle, les agents immobiliers ont quelques biens à proposer. Une chose est sûre pour le sextuple Ballon d'Or : tout doit être parfait. Premier critère, non négociable, cette demeure doit être située à l'abri des regards car le joueur est casanier, très casanier. Calme et discrétion, c'était le cas à Castelldefels dans la banlieue de Barcelone.