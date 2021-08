Didier Raoult, une médecin retraité

À 69 ans, Didier Raoult sera, ce mardi 31 août au soir, un médecin retraité. Figure emblématique durant la crise sanitaire avec sa blouse blanche, ses lunettes et sa barbe, il a atteint la limite d'âge afin d'exercer et n'a pas eu de dérogation.



En ce qui concerne l'IHU de Marseille dont il en a toujours la direction, cela sera très compliqué de la garder. Puisque Paris lui envoie de nombreux adversaires tel que le nouveau directeur des hôpitaux de Marseille. De plus, le soutient des membres de son conseil d'administration se fait de plus en plus rare.