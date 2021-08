Primaire LR : pourquoi Ciotti va se lancer dans la course

Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau n'ont pas encore fait connaître leurs décisions de se lancer pour la présidentielle de 2022. Le créneau le plus à droite de LR n'est donc pas encore occupé. Éric Ciotti met donc tout en place pour se lancer ce week-end, à sa rentrée dans l'arrière pays niçois avec 2.000 militants attendus.



Projet et équipe sont dans les cartons. Mais avant de se jeter dans la bataille, le président des Alpes-Maritimes a encore quelques coups de fil à passer. Le plus important : appeler Nicolas Sarkozy, la figure incontournable à droite.