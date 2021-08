Marseille : barrages, check-point,... les supermarchés de la drogue se multiplient

À Marseille, les règlements de comptes se multiplient. Et à chaque fois, les victimes sont de plus en plus jeunes. Dans la deuxième ville de France, les trafics de stupéfiants rythment la vie dans les quartiers les plus sensibles.