Passe sanitaire : l'exécutif engagé dans une course contre la montre

Pour freiner cette quatrième vague, l'֤exécutif pousse les Français vers la vaccination à marche forcée. Le projet de loi sera présenté ce soir en Conseil des ministres, et très vite examiné au Parlement, car il y a urgence.



Emmanuel Macron veut sa loi avant le mois d'août. Chaque minute est donc comptée : Conseil des ministres ce soir, Assemblée mercredi, puis Sénat en fin de semaine pour une adoption dans la foulée.



Les principales mesures du texte sont déjà connues : obligation vaccinale pour les soignants, extension du passe sanitaire, isolement obligatoire de 10 jours pour les contaminés et tout un éventail de sanctions pour tous ceux qui ne respectent pas les règles.



Tout cela ne va pas sans contestation. 114.000 personnes ont manifesté samedi 17 juillet dans toute la France. Est-ce que cela peut provoquer des ajustements ? L'exécutif ne lâchera rien aux anti-vaccins purs et durs, ni sur la vaccination obligatoire des soignants, ni sur la philosophie du passe sanitaire.