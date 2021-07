Intempéries en Allemagne : "On ne pouvait pas s'échapper", raconte une habitante d'Antweiler

Lecture - 3m26s

REPORTAGE - C'est un terrible bilan en Europe à cause des inondations : au moins 68 morts au Luxembourg, Pays-Bas et Belgique. Et 59 morts dans l'Ouest de l'Allemagne. Le pays connaît sa pire catastrophe naturelle depuis ces 70 dernières années. Les images sont effrayantes et spectaculaires dans la vallée de l'Ahr. Dans le village de Schuld, six maisons ont été ravagées. Les villages aux alentours ont tous subi la même vague de crue, car c'est la même rivière qui coule dans cette vallée. Et sur des kilomètres le paysage est souillé du contenu des maisons que l'eau a emportées et déposées à chaque passage. À Antweiler, les habitants n'en croient pas leurs yeux. "Il y a des arbres, de tout en fait. Tout est détruit (...) au milieu de tout ça, on ne pouvait pas s'échapper", confie une habitante.