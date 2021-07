Air France lance "Ready To Fly" pour simplifier les départs en vacances

Lecture - 1m38s

À partir de demain, vendredi 16 juillet, Air France lance "Ready To Fly". Le principe est simple, 3 jours avant le départ, il sera possible d'envoyer son passeport sanitaire, son test PCR ou encore le formulaire d'entrée dans un pays demandé à Air France. La compagnie française vérifiera tous les documents envoyés par le passagers avant le départ. Si tout est bon elle indiquera "Ready to fly" sur le billet et le passager n'aura plus qu'à présenter son billet d'avion à l'embarquement