Pourquoi les aides pour les voitures électriques baissent

Lecture - 2m23s

À partir de ce jeudi 1er juillet, les aides de l'État pour les voitures électriques prennent un petit coup dans l'aile. En effet, les bonus, les primes et autres sont revues à la baisse alors que les pouvoirs publics font la promotion du zéro émission.



Concrètement pour l'achat d'un véhicule électrique le montant maximal du bonus va fondre de 1.000 euros et passer à 6.000 euros pour un modèle type Renault Zoé. Même principe pour les hybrides rechargeables dont le bonus sera divisé par deux et passera à 1.000 euros. La fameuse prime à la conversion est elle aussi rabotée.