Retraites : la piste d'un départ à 64 ans envisagée par Macron ?

C'est un ballon d'essai, lancé par plusieurs fidèles d'Emmanuel Macron dans Les Échos. Cette réforme concernerait ceux qui sont nés à partir de 1961, ceux qui peuvent partir à la retraite dans deux ans. Ils devraient travailler six mois de plus et ainsi de suite jusqu'à la génération de 1964 qui devrait travailler jusqu'à 64 ans.