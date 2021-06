Biden-Poutine : des tensions qui ne datent pas d'hier

Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent ce mercredi 16 juin à Genève. Si les relations sont de plus en plus dégradées entre les deux pays, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir n'a pas arrangé les choses. Les deux chefs d'État entretiennent des relations très austère depuis près de 20 ans.