Boris Johnson, artisan du Brexit et de la vaccination précoce des Britanniques

Lecture - 6m24s

PORTRAIT - À Noël, The Kunts entraient dans le top 10 des charts britanniques avec leur chanson Boris "Johnson is a fucking cunt" (Boris Johnson est un putain de con). Les restrictions dues à la Covid-19 étaient passées par là, mais plus encore, c'est "Bojo" lui-même qui déchire tout un Royaume depuis des années. Sa tignasse blonde, ses bonnes formules, son sens de l'humour, ses frasques extra-conjugales, c'est un Premier ministre artisan du Brexit et de la vaccination précoce des Britanniques.