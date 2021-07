Découvrez 4 règles à connaître si vous roulez en camping-car

Lecture - 1m26s

La crise sanitaire a favorisé les ventes et les locations de camping-cars avec une progression de 20% depuis le début de l'année. Mais attention, au volant il faut être particulièrement prudent car comparé à votre voiture, les camping-cars sont plus lourds et plus hauts.