Top 14 : revivez la finale Toulouse - La Rochelle

Lecture - 2h54

RTL Foot passe en mode rugby, vendredi 25 juin, à l'occasion de la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, commentée par Jean-Michel Rascol et Gilles Navarro en direct du Stade de France. Retrouvez également toutes les dernières informations concernant l'équipe de France de football à J-4 de son 8e de finale de l'Euro face à la Suisse.

Ecoutez RTL Foot avec Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi du 25 juin 2021