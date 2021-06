Euro 2021 : revivez la victoire spectaculaire des Pays-Bas face à l'Ukraine

Lecture - 2h43

Retrouvez Éric Silvestro et Giovani Castaldi pour trois heures de direct, d'entretiens, de débats et d'information, dimanche 13 juin.

Ecoutez RTL Foot avec Éric Silvestro, Giovanni Castaldi et Baptiste Durieux du 13 juin 2021