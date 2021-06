RTL Foot reçoit Bertrand Traoré, Mike Maignan et Franck Raviot

Lecture - 1h52

Retrouvez Éric Silvestro, Xavier Domergue, Raymond Aabou et Baptiste Durieux pour deux heures de direct, de débats et d'information, vendredi 28 mai. Invités de cette émission, l'attaquant burkinabé de Aston Villa, le gardien de Lille et des Bleus, et l'entraîneur des portiers de l'équipe de France.