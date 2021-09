Vie professionnelle : Ilham a de (trop ?) grandes ambitions

Lecture - 38m57s

Ilham est issue d'une fratrie de 10 enfants et n'a pas pu faire des études par manque de moyens financiers. Elle a décidé de quitter sa famille et de partir à l 'étranger pour devenir indépendante. Ce qu'elle a très bien réussi. Aujourd'hui, son travail n'est pas celui dont elle rêvait. Elle a l'ambition de vivre sa vie professionnelle rêvée mais a peur d'en prendre le risque.



