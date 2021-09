Dépression : Depuis 1 an, Richard a l'impression d'être à côté de la plaque

Lecture - 25m11s

Cela fait un peu plus d'une année que Richard ne sent plus comme avant. Il a des problèmes de concentration, de mémoire qui commencent à empiéter sur son travail. Il ne se reconnait plus. Son esprit est très embrumé par des pensées sur sa solitude et sa vie sociale. Cela pourrait être un des symptômes de la dépression.



