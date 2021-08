Anne-Marie voudrait que son fils de 27 ans quitte la maison

Le fils d'Anne-Marie est revenu vivre au domicile familial depuis un an et la fin de ses études. Il a enchainé les petits boulots jusqu'à cet été. Il a enfin décroché un CDI dans son domaine d'études. Mais pour le moment il continue de vivre à la maison. Anne-Marie souhaiterait qu'il prenne son appartement ou paye un loyer, mais ne sait pas comment aborder le sujet.



