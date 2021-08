Michaël est "trop gentil", selon son ex

Lecture - 31m46s

Michael était en couple depuis un an et demi avec sa compagne qui vient de le quitter. Ils se disputaient souvent et lui reprochait surtout sa gentillesse. Une rupture qu'il a du mal à digérer et à évoquer.



