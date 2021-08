Brigitte, impuissante face à la dépression de son mari

Depuis son licenciement, le mari de Brigitte souffre d'une dépression. Une situation de plus en plus difficile à gérer pour elle car il ne sort plus du tout et ne fait plus rien non plus à la maison. A tel point que leurs enfants ne viennent plus leur rendre visite.



