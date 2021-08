Le fils de Nicole ne supporte pas la maladie de ses parents

Lecture - 29m10s

Nicole et son mari sont tous deux malades. L'un de ses fils ne vient plus aussi régulièrement car cette situation est trop difficile à supporter pour lui. Nicole souhaiterait en parler avec lui mais redoute qu'il se braque.



