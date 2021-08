La studieuse fille d'Abel se coupe de sa famille

La fille d'Abel a 24 ans et fait des études de médecine, qu'elle semble réussir brillamment. Mais depuis le mois de février, elle a changé. Elle n'adresse plus la parole à ses parents ainsi qu'à son frère. Difficile de connaître les raisons de ce changement.



