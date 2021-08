Sabrina ne supporte plus les reproches de sa mère

Lecture - 33m10s

Depuis toujours, Sabrina et sa mère ne se sont jamais bien entendues. Sabrina a été élevée par ses grands-parents. Aujourd'hui, elle ne supporte plus les reproches systématiques de sa mère et se permet de répondre depuis peu. Ce qui rend leurs discussions explosives.



