Sandrine n'a jamais eu de soutien de la part de sa mère

Lecture - 2h18

Il y a un an, Sandrine a eu une vive altercation avec sa fille. Débordée, elle a giflé l'adolescente. La mère de Sandrine l'a vivement accusée de maltraitance. Ce qui a créé un éloignement entre Sandrine et sa mère.



