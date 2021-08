Cécile est très colérique avec ses compagnons

Lecture - 39m43s

Depuis toujours, Cécile est sujette à de violentes colères dans ses relations sentimentales. Ce qui lui a valu plusieurs ruptures. Son dernier compagnon ayant un grave problème de santé, il a décidé de quitter Cécile et de couper les ponts car il ne supportait plus ces colères.



