Atteinte de sclérose en plaque, Catherine ne souhaite pas aller en établissement spécialisé

Lecture - 40m39s

Catherine est atteinte de sclérose en plaque depuis des années. Il y a 5 ans, elle a décidé de quitter son mari et sa région pour revivre en ville. Elle avait besoin d'une plus accessibilité pour garder son autonomie. Depuis quelques temps, une de ses filles lui soumet l'idée d'intégrer un établissement spécialisé. Catherine ne le désire pas mais réfléchit tout de même à cette éventualité.



Philippe, président de l'association "Handicap Mieux Vivre Accueil", apporte son aide à Catherine



