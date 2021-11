INÉDIT - Inceste : comment Jean-Philippe a-t-il vécu le procès de son fils ?

Lecture - 23m21s

Jean-Philippe est père de quatre enfants. Il a appelé RTL en janvier : il venait d'apprendre que son fils aîné avait agressé sexuellement deux de ses frères et sœurs lorsqu'il était adolescent. Face au traumatisme de sa fille et de son fils victimes, Jean-Philippe était désemparé. Il ne savait pas non plus comment accompagner son fils aîné, dans l'attente de son procès.



Plusieurs mois après, qu'en est-il ? Le fils de Jean-Philippe a-t-il été condamné ? Comment vont ses autres enfants ? Jean-Philippe réussit-il à concilier le fait d'être père d'un homme coupable et de deux de ses victimes ?



Caroline Dublanche vous accompagne tout l'été dans le podcast "Que sont-ils devenus ?" Rupture amoureuse, échecs professionnels, peur de ne pas être à la hauteur... Chaque mardi, l'animatrice de "Parlons-Nous" prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle toute l'année.