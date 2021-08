Depuis qu'elle est malade, Maryse s'est isolée

Lecture - 20m10s

Depuis 4 ans qu'elle souffre de névralgie pudendale, Maryse ne peut plus entretenir sa vie sociale. Elle s'est donc isolée au fur et à mesure.



