Sylvie ne sait pas comment gérer le comportement de sa mère

Lecture - 39m48s

A 81 ans, la mère de Sylvie est de plus en plus agressive. Elle semble même faire le vide autour d'elle. Malgré son apparente autonomie, Sylvie se pose la question d'une maladie dégénérative et souhaiterait l'emmener consulter un spécialiste. Comment peut-elle s'y prendre ?



