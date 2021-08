Josiane angoisse à l'idée de déménager

Lecture - 37m19s

Josiane est contrainte de déménager car son immeuble va être démoli. Mais cet appartement représente beaucoup pour elle. Et la perspective des cartons et démarches administratives l'angoisse énormément.



