Joël se rend compte qu'il procrastine beaucoup

En ce moment, Joël est un peu perdu. Il est partagé entre le sentiment de vouloir bien faire et la peur de mal faire les choses. Il s'éparpille beaucoup et a du mal à se recentrer sur lui-même. Joël a besoin de conseils pour avancer.



