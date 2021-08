Christelle a peur d'avoir un orgasme

26m34s

À 10 ans, Christelle a été victime de viol. Depuis, elle s'interdit d'avoir un orgasme. Pour Christelle, les relations sexuelles sont sales et elle n'ose plus ressentir de plaisir sexuel.



