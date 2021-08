Sandrine n'arrive pas à voir la vie de manière positive

Lecture - 23m36s

Sandrine est suivie depuis 3 ans par une psychologue, elle a l'impression que sa thérapie n'avance plus. Elle ne sait plus quoi faire pour se sentir mieux. Sandrine a besoin de conseil pour avancer.



