Steve vit une relation avec une femme mariée

Depuis 4 ans, Steve entretient une relation extraconjugale avec une femme qui est mariée depuis 20 ans. Depuis quelque temps, il ressent de plus en plus de sentiment pour elle. Steve aimerait que cette femme quitte son mari. Il ne sait pas comment faire pour arrêter cette relation.



Chaque soir de l'été, dans "Parlons Nous", Cécilia Commo accueille les auditeurs en direct pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).